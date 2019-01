Nicky Hilton zeigt endlich ihren süßen Babybauch

Reddit this

In den letzten Wochen versteckte sich die Blondine stets hinter Walle Walle-Kleidern und dicken Mänteln. Doch jetzt hat das Versteckspiel endlich ein Ende. Zur New York kam Nicky in einem engen blauen Kleid und präsentierte stolz ihre süße Wölbung.

Nickys Babybauch ist nicht zu übersehen Getty Images

Nicky hat im Juli James Rothschild geheiratet. Und schon im Januar häuften sich die Gerüchte um eine Schwangerschaft. Geäußert hat sich die 32-Jährige aber bis heute nicht dazu! Naja, dass muss sie ja jetzt auch nicht mehr...