Nico Santos: Freundin Leonie lüftet das Beziehungs-Geheimnis

Seit der schwer verliebte Nico Santos 2011 seiner damaligen Freundin den Hit „Eres Perfecta“ auf widmete, kennt der Musiker nur eine Richtung: Steil nach oben! Ob solo mit „Rooftop“ oder zuletzt 2019 an der Seite von Kollegin mit „Better“, der Singer-Songwriter feiert einen Mega-Erfolg nach dem nächsten. Nico Santos verbringt so viel Zeit im Studio, dass eigentlich gar keine Zeit für eine Freundin bleibt. Und doch überraschte er bei der „Bambi“-Verleihung 2019 erstmals mit einer neuen Frau an seiner Seite. Wer ist die brünette Schönheit, die auf dem Roten Teppich munter aus dem Beziehungs-Nähkästchen plaudert?

So haben sich Nico Santos und Leonie kennen gelernt

Seit nunmehr vier Jahren sind Nico Santos, der eigentlich Nico Wellenbrink heißt, und seine Leonie ein Paar. Typisch Musiker, haben sich die beiden natürlich nicht auf gewöhnlichem Wege kennengelernt, sondern über Social Media. Bei einem gemeinsamen Abendessen hat es auf den ersten Blick gefunkt, wie Leonie „Bunte“ 2019 verraten hat: „Ach, das ist eine ganz romantische Geschichte. Wir haben uns ganz einfach über eine Dating-App gefunden. Sind dann essen gegangen. Und er war der Erste und Einzige, mit dem ich mich getroffen habe.“ Tja, und das ist er auch nach vier Jahren geblieben.

Nico Santos: Seit Jahren versteckt er seine Freundin

Seit ihrer ersten Begegnung schweben die beiden im Siebten Himmel. Anfangs hatte Leonie, die Zahnmedizin studiert, große Bedenken einen berühmten Musiker zu daten, doch mittlerweile hat sie diese über Board geworfen. Und auch Nico Santos strahlt bis über beide Ohren und verrät schwer verliebt: „Ich bin vergeben und deshalb bin ich sehr glücklich.“ Lange hat es gedauert, doch bei der „Bambi“-Verleihung im November 2019 erschien Nico Santos erstmals auch in Begleitung seiner Freundin auf dem Roten Teppich. Selbstbewusst strahlte Leonie für die Journalisten in die Kamera und ließ die Welt gerne an ihrem jungen Glück teilhaben. Ganz in Plauderlaune verrät sie, dass die Beziehung gar nicht mehr so frisch ist wie lange vermutet: „Wir gehen auf die vier Jahre zu!“

Bei der "Bambi"-Verleihung 2019 präsentierte Nico Santos seine Freundin Leonie erstmals stolz der Welt Foto: Getty Images

Dank seiner Freundin lernte Nico Santos Deutsch

Auch wenn Nico Santos seine Freundin bis heute rigoros vor den Augen der Welt schützt, spielt Leonie eine wichtige Rolle im Leben des Endzwanzigers. Nicht zuletzt wich die hübsche Brünette dem spanisch-deutschen Musiker auch bei einem wichtigen Lebensabschnitt nicht von der Seite. Zwar wurde Nico Santos in Bremen geboren, doch er wuchs auf der Baleareninsel Mallorca auf und absolvierte dort auch sein Abitur auf Spanisch. So war die deutsche Sprache ihm anfangs ein großes Rätsel. Erst dank seiner neuen Liebe bekam er seine Sprach-Schwierigkeiten in den Griff: „Sie hat mir das gezeigt. Kein Witz!“ Wenn das mal nicht romantisch ist...

