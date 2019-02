Nico Schwanz: Liebes-Outing mit "Let's Dance"-Katja Kalugina

Reddit this

Nico Schwanz legt die Liebes-Karten auf den Tisch!

Vor wenigen Tagen wurde der -Star verdächtig eng mit "Let's Dance"-Tänzerin Katja Kalugina auf einer Berlinale-Party gesichtet - jetzt macht er es offiziell!

Neue Freundin: Nico Schwanz liebt "Let's Dance"-Tänzerin Katja Kalugina

Gegenüber Promiflash ließ das Männermodel die Liebes-Bombe platzen und erklärte:

"Seit Dezember hat es gefunkt!"

Seine neue Herzdame Katja hätte er jedoch vorher schon getroffen:

"Wir kennen uns aber schon länger durch meinen besten Freund Emil Kusmirek", so Nico Schwanz weiter.

Ein Name, der insbesondere den Tanz-Fans von Katja Kaliguna bekannt sein dürfte: So schwingt sich Emil Kusmirek als Tanzpartner an der Seite der Blondine über das Parkett.

Bereits nach wenigen Monaten Beziehung scheint Nico Schwanz aus dem Schwärmen über seine neue Freundin gar nicht mehr heraus zu kommen:

"Egal wann, Katja hat immer ein offenes Ohr für mich gehabt. Sie ist eine wundervolle Frau uns stärkt mir den Rücken, egal wann und wo."