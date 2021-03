Nicolas Puschmann & Vadim Garbuzov fernab des Parketts: Sie sind das neue Traumpaar

Via "Instagram" versorgte Nicolas Puschmann seine Fans nun regelmäßig mit Updates zu seinem Tanztraining. So auch am vergangen Wochenende. Er postete dazu ein Bild von sich und Profi-Tänzer Vadim zu dem er kommentierte: "(...) Heute ist für mich der anspruchsvollste Tag, der Kopf qualmt und ich habe das Gefühl, dass ich mir diese Schritte niemals merken kann. Ein Glück habe ich meinen sehr geduldigen und lieben Profi an der Seite (...)." Worte, die von seinen treuen Fans nicht lange unkommentiert bleiben...