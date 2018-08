Nicole Belstler-Boettcher: Überraschende Familien-Beichte!

Reddit this

Nicole Belstler-Boettcher ist bei "Promi " dabei. Bekannt wurde sie vor allem durch die Serie " ".

Nach ihrem Serien-Aus ist es um die ruhig geworden - bis jetzt! Nun will sie den Container - oder eher die "Baustelle" - ordentlich aufmischen. Sie hat jetzt auch den Grund verraten, weshalb sie überhaupt in die Sat.1-Show geht - und das hat etwas mit ihren Kindern zu tun.

Für ihre Kinder geht sie in den Container

Ihre Teilnahme bei " " begründet sie damit, dass sie ihrer 16-jährigen Tochter einen großen Wunsch erfüllen will. "Die wünscht sich ein Auslandsjahr. Und das möchte ich ihr gern ermöglichen", sagt Nicole Belstler-Boettcher in der Zeitschrift "Auf einen Blick".

Wie finden aber überhaupt ihre zwei Töchter, dass sie in der Show mitmacht? "Ich habe sie und meine beiden Töchter gefragt. Alle finden es okay und wollen auch zugucken", sagt der ehemalige Soap-Star. Eine Angst hat sie aber: "Ich habe Angst, dass ich mich und meine Familie blamiere", so die Schauspielerin. "Promi Big Brother" zeigt Sat.1 täglich um 22:15 Uhr.