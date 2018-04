Nicole Kidman: Ehe-Aus - Keith Urban ist schon ausgezogen!

Die Trennung von Channing Tatum und seiner Frau Jenna schockte die ganze Welt. Nach acht Jahren Ehe gaben die beiden Hollywood-Stars plötzlich ihr Ehe-Aus bekannt. Jetzt hat es offenbar das nächste Traumpaar erwischt!

Nicole Kidman und Keith Urban: Ihre Ehe ist am Ende!

Wie die amerikanische inTouch berichtet, ist nämlich auch die Ehe von Nicole Kidman und Keith Urban am Ende. Seit Jahren kochen imer wieder Krisen-Gerüchte um das Paar auf. Doch jetzt scheint es kein Zurück mehr zu geben!

Wie ein Insider berichtet, hat es so heftig zwischen Nicole Kidman und ihrem Mann geknallt, dass Keith sogar geflüchtet ist! "Er hat seine Sachen gepackt und ist nach einer erneuten hitzigen Diskussion in ein Fünf-Sterne-Hotel in Los Angeles gezogen", heißt es.

Nicole Kidman: Ist ihre Eifersucht Schuld?

Wie berichtet wird, soll vor allem die Eifersucht von Nicole Kidman zum ständigen Streit geführt haben. Jetzt hat Keith Urban endgültig genug!