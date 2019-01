Nicole Kidman: Hat sie sich von ihren Brustimplantaten getrennt?

Ein Freund von ihr verriet gegenüber „Radaronline“, was der Grund für ihre Entscheidung war, sich von den künstlichen Rundungen zu trennen.

Im Sommer 2014 präsentierte sie ihre neuen Rundungen Gettyimages

Demnach soll ihre neue Gesundheitskur sie zum Nachdenken angeregt haben: „Sie möchte nichts in ihrem Körper haben, das giftig sein könnte.“ Nach langem Überlegen soll sich die 48-Jährige dann dazu entschlossen haben, die Implantate in ihren Brüsten entfernen zu lassen. „Sie war so stolz auf ihre Brüste und liebte es, ihre Figur in sexy Kleidern zu zeigen. Aber Nic hat sich Ende letzten Jahres dazu entschieden, den Eingriff rückgängig zu machen.“

Heute zeigt sie sich deutlich flacher Gettyimages

Der Vorher-Nacher-Effekt ist deutlich zu erkennen! Die kleinere Körbchengröße steht jedenfalls ausgezeichnet und lässt die „Australia“-Schauspielerin trotz verdächtiger Botox-Visage viel natürlicher aussehen. Einzig ihr Ehemann soll den operierten Brüsten seiner Frau ein wenig nachtrauern.