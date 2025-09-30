Nicole Kidman & Keith Urban: Trennung nach 19 Jahren – Ist DAS der Grund?

Doch woran ist die Liebe nach 19 langen Jahren gescheitert? In den letzten Jahren waren Nicole und Keith extrem viel unterwegs. Er rockte weltweit die Bühnen und sie stand für zahlreiche Film- und Serienproduktionen vor der Kamera. Ein Insider verrät: „Sie sehen sich selten. Entweder ist Nicole auf einem Filmset oder Keith ist auf Tour. Es ist, als lebten sie in einer Welt, aber nie zur gleichen Zeit.” Hat sich Keith also von seiner Frau entfremdet?