Nicole Kidman & Keith Urban: Trennung nach 19 Jahren – Ist DAS der Grund?
19 Jahren lang galten Nicole Kidman und ihr Mann Keith Urban als Traumpaar Hollywoods. Nun soll alles aus sein.
Ist die Ehe von Nicole Kidman und Keith Urban zerbrochen?
© IMAGO / Cover-Images
Sie schworen sich die ewige Liebe, doch nun ist diese zerbrochen. Wie verschiedene amerikanische Medien berichten, u.a. „People” oder TMZ, sollen Keith Urban (57) und Nicole Kidman (58) getrennt sein. Dabei soll es sich nicht um eine gemeinsame Entscheidung gehandelt haben…
Hat Keith Urban Nicole Kidman verlassen?
Wie berichtet wird, soll Nicole Kidman um ihre Ehe gekämpft haben. „Sie wollte die Trennung nicht”, so ein Insider. Doch Keith schien sich davon nicht abbringen zu lassen. Schon im Sommer soll der Musiker aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen sein. Zwar lebt er noch in der Nähe, aber das Familienleben, das es mal gab, existiert nun nicht mehr.
Die beiden Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) sollen weiterhin bei Mama Nicole leben. Wie oft sie ihren Papa sehen? Das ist nicht bekannt.
Ist das der Trennungsgrund?
Doch woran ist die Liebe nach 19 langen Jahren gescheitert? In den letzten Jahren waren Nicole und Keith extrem viel unterwegs. Er rockte weltweit die Bühnen und sie stand für zahlreiche Film- und Serienproduktionen vor der Kamera. Ein Insider verrät: „Sie sehen sich selten. Entweder ist Nicole auf einem Filmset oder Keith ist auf Tour. Es ist, als lebten sie in einer Welt, aber nie zur gleichen Zeit.” Hat sich Keith also von seiner Frau entfremdet?
Fakt ist: Zuletzt soll Nicole viel Zeit in der Nähe von London verbracht haben, weil sie dort gedreht hat. Keith soll sie dort nicht einmal besucht haben.
Für Nicole Kidman bricht eine Welt zusammen
Für Nicole Kidman muss es eine extrem schwere Zeit sein. Keith war ihre große Liebe. Vor knapp einem Jahr schwärmte sie noch im Interview mit „People”: „Ich bin so glücklich, dass ich Keith habe, der einfach meine Liebe ist, meine tiefe, tiefe Liebe.” Im Juni feierten sie noch ihren Hochzeitstag. Die 58-Jährige teilte an diesem Tag ein wunderschönes, gemeinsames Schwarz-Weiß-Foto bei Instagram. Ein Bild, dass die beiden noch zu in glücklichen Zeiten zeigt…