Nicole Scherzinger spielt Tänzerin Penny im "Dirty Dancing"-Remake!

Die Sängerin wird damit neben Abigail Breslin und Mega-Hottie Colt Prattes in dem Fernseh-Musical zu sehen sein und dort einmal mehr ihre tänzerischen und gesanglichen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Bereits in der TV-Show „Dancing With The Stars“, dem US-amerikanischen Pendant zu „Let's Dance“, hat Nicole Scherzinger großes Talent bewiesen. Scheint ganz so, als sei die 37-Jährige für ihre neue Rolle als heiße Tänzerin Penny bestens gewappnet.