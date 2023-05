Niki Lauda: Erbitterter Kampf um sein Erbe! Seine Witwe zeigt ihr wahres Gesicht

Als Formel-1-Legende Niki Lauda († 70) seinen Nachlass regelte, wollte er seine Liebsten gut versorgt wissen. Doch seine letzte Frau fühlt sich benachteiligt. In der Familie tobt vor Gericht ein schmutziger Erbstreit. Jetzt zeigt die junge Witwe ihr wahres Gesicht. Die Rennsport-Ikone hinterließ 2019 ein riesiges Vermögen – mehr als 250 Millionen Euro. Damit niemand das Erbe verpulvert, hat Lauda vor Jahren das Geld in einer Stiftung angelegt. Birgit Lauda klagt nun in Wien gegen Nikis letzten Willen. Sie besteht auf ihren Pflichtanteil. Rund 20 Millionen Euro will die Witwe haben.