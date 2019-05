Niki Lauda ist tot

Reddit this

Niki Lauda starb bereits am Montag im Kreise seiner Familie. Die bestätigt die traurige Neuigkeit in einem Statement.

Große Trauer um Niki Lauda

"In tiefer Trauer geben wir bekannt, dass unser geliebter Niki am Montag, den 20.05.2019, im Kreise seiner Familie friedlich entschlafen ist. Seine einzigartigen Erfolge als Sportler und Unternehmer sind und bleiben unvergesslich. Sein unermüdlicher Tatendrang, seine Geradlinigkeit und sein Mut bleiben Vorbild und Maßstab für uns alle. Abseits der Öffentlichkeit war er ein liebevoller und fürsorgender Ehemann, Vater und Großvater. Er wird uns sehr fehlen", heißt es in einer Email, die dem Portal "diepresse" vorliegt.

In den letzten Monaten hatte Niki Lauda mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Erst vor knapp einem Jahr wurde ihm eine Lunge transplantiert. Zu seinem 70. Geburtstag zeigte er sich aber kämpferisch. "Ich komme wieder zurück und es geht volle Pulle bergauf", erklärte er euphorisch. Dieser Wunsch hat sich leider nicht erfüllt....

Niki Lauda: Eine Legende der Formel-1

Niki Lauda war einer der größten Sportler der Welt. Der Österreicher wurde drei Mal Weltmeister in der Formel-1. 1976 überlebte er einen schweren Unfall auf dem Nürnurgring. Dabei wurde seine Kopfhaut schwer verbrannt und seine Lunge verätzt. "An den Unfall habe ich keine Erinnerung. Der Aufprall war so hart, dass mir dabei der Helm vom Kopf gerissen wurde", erklärte er einst.

Doch mit den Folgen hatte er bis heute zu kämpfen. So war auch die Lungentransplantation im vergangenen Jahr eine davon.