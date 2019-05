Niki Lauda: Neue Enthüllung zur Todesursache

Reddit this

Formel-1-Legende Niki Lauda starb am Montag im Alter von 70 Jahren. Familie und Fans sind in großer Trauer um den großen Sportler, der vor allem gesundheitlich viel in seinem Leben durchmachen musste.

Niki Lauda ist tot

Niki Lauda: Das sagt sein Arzt

Doch woran starb der Österreicher? Nach seiner Lungentransplantation im vergangenen Jahr schien Niki Lauda auf einem guten Weg zu sein. Aber der Eindruck täuschte offenbar. Sein Arzt Dr. Walter Klepetko sprach nun ganz offen gegenüber der Kornenzeitung.

Klepetko war derjenige, der dem -Experten die Lunge transplantiert hatte. Nun erklärt er: "Niki Lauda hat gekämpft. Er war ein toller Mann. Aber es war seit einiger Zeit klar, dass wir ihn nicht mehr auf die ,Rennstrecke‘ zurückbringen können."

Niki Lauda: Das sagt sein Arzt zur Todesursache

Und er verrät auch, dass es keine genaue Ursache für den Tod gibt. "Es gibt keine Todesursache. Es war ein langer Prozess, an dessen Ende der Patient gegangen ist", so Klepetko weiter.

In den vergangenen Jahren hatte es Niki Lauda nicht leicht. Er musste sich zwei Nieren- und einer Lungentransplantation unterziehen. Doch er kämpfte. Aber eine Grippeinfektion Ende des Jahres warf ihn wieder zurück. "Bis zum Jahresende haben sich die Dinge gut entwickelt, aber dann erlitt er eine Infektion und einen starken Rückschlag. Es war ein mutiger und starker Kampf, den er dann geführt hat, aber leider hat er seine alte Stärke nicht mehr erreicht. Letztlich ist er friedlich im Kreise seiner Familie eingeschlafen", so sein Arzt gegenüber "Bild".