Niko Griesert: Doch Single! Seine Fans warten auf die Wahrheit

"Behalte Deine Rose, nur das ist Ehrlichkeit" sowie "Ich hoffe an den Gerüchten ist nichts dran, das würde dem Ganzen echt den die Krone aufsetzen und dich echt in ein ziemlich schlechtes Licht rücken", sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem letzten "Instagram"-Post von Niko finden lassen. Autsch! Was der Bachelor darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab er dazu noch kein Statement ab...