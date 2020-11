Niko Griesert: Er ist der neue Bachelor 2021!

Im nächsten Jahr wird die "Bachelor"-Staffel in Deutschland abgedreht. Auf eine schöne Urlaubsreise muss Niko also verzichten. Das findet der dunkelhaarige Schönling allerdings nicht weiter schlimm, denn für ihn stehen die Frauen im Fokus. Ganz einfach dürfte es allerdings nicht werden. Denn er verrät: "Ich bin sehr wählerisch. Ich würde keine Beziehung eingehen, nur um eine Beziehung zu haben, sondern weil ich mir die nächsten Schritte mit der Person vorstellen könnte."

"Das wird sicher eine sehr emotionale Reise. Man hat viel Zeit auch sich selbst zu reflektieren und zu schauen, was man eigentlich haben will – vom Leben und von der Partnerin", erklärt er. Ob Niko in der TV-Show wohl die Frau fürs Leben finden wird? Es wird spannend...

Krass! Dieses Model ist die Ex-Freundin von Bachelor Andrej Mangold: