Niko Griesert: Jetzt enthüllt RTL die ganze Wahrheit

Das will Sender RTL nicht so stehen lassen. "RTL wird sich nach der TV-Ausstrahlung von 'Der Bachelor – Nach der letzten Rose' im Anschluss an die Sendung bei RTL.de und am Donnerstag in den RTL-Magazinen nochmals dem Thema widmen und mit den Beteiligten sprechen", bestätigt jetzt eine Sprecherin gegenüber der "BILD". Lässt sich nur hoffen, dass dann alle Beteiligten endlich mit der Wahrheit rausrücken...

