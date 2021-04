Niko Griesert & Michéle de Roos: Jetzt kommt alles ans Licht

Wie Michéle de Roos nun erklärt, ist an den wilden Behauptungen, dass sie und Niko vor der "Bachelor"-Staffel schon ein paar "Tinder"-Treffen hatten absolut nichts dran. Auch sollen sich die beiden nicht über die Dating-App kennengelernt haben. So berichtet Michéle in einer Fragerunde bei "Instagram", dass sie Niko damals lediglich eine Direktnachricht via "Instagram" gesendet hat: "Ich habe ihn zwar dort gesehen, habe ihn aber damals bei Instagram angeschrieben, weil ich auf eine Story reagiert habe." Sie ergänzt: "Ich werde nicht gerne mit Tinder assoziiert, deshalb adde ich die Leute dann gerne bei Instagram, damit die mich nicht mit Tinder in Verbindung bringen." Wie es für die beiden wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...