Nina Bott: Baby-Geschlecht enthüllt!

"Wir freuen uns sehr! Mir geht's super und ich genieße die Schwangerschaft. Ich freue mich schon riesig auf meinen Babybauch", verkündete die 40-Jährige damals. Mittlerweile ist Nina im achten Monat schwanger - und der Babybauch nicht mehr zu übersehen. Auf ihrem -Account lüftete sie nun auch endlich das Geheimnis um das Geschlecht. In einem kurzen Clip trägt Nina einen Pullover mit der Aufschrift "It's a Boy" (dt. Es ist ein Junge).

Nina erwartet einen Jungen

Seit ihrer Fehlgeburt im letzten Jahr ist Nina vorsichtiger geworden. "Wir haben dieses Mal alle möglichen Tests machen lassen und wissen es daher schon eine Weile. Bin ja nicht mehr die Jüngste. Aber ich wusste von Anfang an, das kann nur ein Junge sein", verriet sie gegenüber "Bunte". Die Moderatorin könnte momentan glücklicher nicht sein. "Mir geht es wunderbar! Ich genieße jeden Tag in vollen Zügen. Der Bauch wächst, der Kleine strampelt und zappelt kräftig – fast, als wolle er sich den Weg freiboxen. Aber das tut echt gut. So wissen wir immer, dass es ihm gut geht."

Nina Bott: Sie spricht über ein GZSZ-Comeback!

Auch der Geburtstermin steht fest

Bis Weihnachten will die werdende Mama noch vor der Kamera stehen. "Spätestens Ende Januar sind wir dann zu fünft! Luna kann es jetzt allerdings schon kaum mehr erwarten", erzählte Nina. "Gerade die ersten Tage und Wochen sind so besonders, diese Ruhe, diese Dankbarkeit und irgendwie auch Erschöpfung, das Stillen und das sich-Kennenlernen... unbezahlbar! Die Zeit steht still und das Haus sicher Kopf. Herrlich! Mitte/Ende März geht’s dann zurück ins 'Prominent'-Studio und wohl erstmal mit der Familie nach Köln."

Seit sechs Jahren sind Nina und Benjamin Baarz ein Paar. Die gemeinsame Tochter Luna kam 2015 zur Welt. Aus ihrer Beziehung mit dem Kameramann Florian König hat Nina Sohn Lennox.