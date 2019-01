Nina Bott: Das Baby ist da!

Reddit this

Wundervolle Baby- von ! Die Ex-GZSZ- ist zum dritten Mal Mama geworden. Am Mittwoch kam ihr zweiter Sohn zur Welt.

Nina Bott: Baby Nr. 3 ist ein Junge

Bei machte Nina Bott die wunderwollen Neuigkeiten offiziell. Dort zeigt sich sich mit ihrem Freund und dem frischgeborenen Baby gesund und glücklich. "Heute Morgen um 1.19 Uhr hat unser kleiner Lio sein Seepferdchen gemacht. Wir sind alle seeeehr verliebt und mittlerweile schon wieder raus aus der Badewanne und Zuhause am Kuscheln", schwärmt die Schauspielerin happy.

Für Nina Bott ist es bereits das dritte Kind. Aus einer früheren Beziehung hat sie den 14-jährigen Lennox. Zusammen mit Benjamin Baarz außerdem Töchterchen Luna (2). Der kleine Lio macht das Familienglück jetzt perfekt.

Nina Bott: Fehlgeburt - So offen spricht sie über das Tabu-Thema

Nina Bott hatte eine Fehlgeburt

Nina Bott könnte über die Geburt ihres kleinen Mannes nicht glücklicher sein. Besonder, weil sie zuvor einen harten Schicksalsschlag verkraften musste. Nach der Geburt von Tochter Luna war die Moderatorin wieder schwanger. Doch sie hatte eine Fehlgeburt. "In meinem Fall war es so, dass das Herz nicht aufgehört hat zu schlagen, sondern gar nicht erst angefangen hat. Es ist wirklich früh passiert. Es gibt Frauen, die erleiden im 6. Monat eine Fehlgeburt, da ist das unvorstellbar – es ist ein richtiges Baby. Vielleicht fällt es mir deswegen leichter damit umzugehen und darüber so offen zu reden. Trotzdem denke ich jedes Mal, wenn jemand sagt, es wäre meine dritte Schwangerschaft – nein, es ist meine Vierte", verriet sie vor einiger Zeit exklusiv im Interview mit inTouch Online.