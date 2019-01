Nina Bott: DIESES Still-Foto sorgt für Ärger!

Seit kurzem ist „Prominet“-Moderatorin stolze Mama des kleinen Lio. Via lässt sie ihre Fans regelmäßig an ihrem Baby-Glück teilhaben. Doch ihr letzter Schnappschuss kam nicht bei jedem gut an...

Jede Menge Kritik für Still-Bild

Auf dem Bild ist zu sehen, wie Nina ihren kleinen Schatz mit der Brust füttert. Für viele Follower ein absolutes No Go! "Bei sowas kann man nicht weggucken, das ist wie bei einem Autounfall" und "Ich habe auch gestillt, nur mit dem Unterschied, dass sowas privat bleibt, um meinen Kindern später jegliche Scham und Peinlichkeit zu ersparen. Solche Bilder gehören nicht in die Öffentlichkeit!", lauteten nur einige der fiesen Kommentare.

Nina Bott: "In was für einer Zeit lebst du eigentlich?"

Nina selbst kann die ganze Aufregung nicht nachvollziehen. "Ich wundere mich jedes Mal, aus welcher Ecke diese Kommentare kommen. Das sind Mädels, die sind dann 21 und gehen mit mehr Ausschnitt und Dekolletee auf jede Party", sagte sie im Interview mit . "Das ist jetzt auch mal der Zeitpunkt, wo ich sage: In was für einer Zeit lebst du eigentlich? Ich weiß nicht, ob die so prüde sind, ob denen das so peinlich ist in dem Moment. Ich saß da jetzt auch nicht barbusig."