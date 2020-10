Nina Bott: Sorge um ihr Baby?

Vor drei Jahren erlitt Nina Bott eine Fehlgeburt. Ein Thema, dass sie immer begleiten wird. Auch in ihrem neuen Buch "Ich bin eine Traumfrau", das am 2. Oktober erscheint, schreibt sie darüber.

Aber ist die Sorge ums Baby auch in der aktuellen Schwangerschaft da? "Es ist schon komisch, wenn man wieder schwanger ist. Man ist dann schon sehr erleichtert, wenn man den Punkt überschritten hat, an dem die Fehlgeburt damals passiert ist. Als ich dann beim Arzt war und das Herzchen gesehen habe, war für mich auch alles in Ordnung", so die Autorin im Interview.

Und dieses Mal fühlt es sich auch anders an: "Ich kenne meinen Körper gut und ich fühle ich total schwanger – so weiß ich, alles ist in Ordnung. Bei der Fehlgeburt war das anders, ich habe gemerkt, dass etwas nicht stimmt, weil ich mich anders gefühlt habe als sonst, schon vor der Blutung."

Und so darf sich die ganze Familie bald auf ein weiteres Mitglied freuen...

