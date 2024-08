Nina Bott & Mann Benni: Kein Ehevertrag! Jetzt ist von Trennung die Rede

Für Nina Bott steht fest: Benni ist der Eine! Bedenkzeit hatte sie schließlich genug. Deswegen stand wohl die Frage, ob sie einen Ehevertrag brauchen, gar nicht im Raum, wie sie "Closer" verriet: "Wir haben keinen Ehevertrag. Wir begegnen einander auf Augenhöhe und hatten auch schon vor unserer Hochzeit einige Dinge offiziell geregelt. Sollte es doch schiefgehen zwischen uns, dann ist es doch so, dass alles, was wir besitzen, am Ende für die Kinder ist. Das sieht Benni zum Glück genauso wie ich. Sollten wir uns trennen, stünden an erster Stelle weiterhin unsere gemeinsamen Kinder. Uns ist nur wichtig, dass die Kinder happy sind."

Ob die Schauspielerin wohl gar keine Angst hat, dass sie sich bei einer Trennung nicht vielleicht doch ums Geld streiten würden? Das sieht Nina Bott aktuell noch mit viel Humor: "Natürlich fände ich es nicht toll, wenn Benni dann das ganze Geld mit seiner neuen Freundin verprasst – aber so weit muss es ja gar nicht kommen!" Die 46-Jährige ist zuversichtlich, dass es mit ihrem Benni die große Liebe bis zum Lebensende sein kann. "Auf jeden Fall! Man weiß nie, was passiert – aber ich bin prinzipiell ein optimistischer Mensch. Ich stelle mich den Problemen dann, wenn sie da sind und male nicht bereits im Vorfeld den Teufel an die Wand. Ich finde es Quatsch, bereits im Vorfeld zu klären, wem was gehört. Das macht doch alles nur unnötig kompliziert", betont sie.