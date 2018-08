Nina Bott zeigt ihren süßen Babybauch!

Reddit this

ist happy. Erst kürzlich verkündete die Moderatorin bei "Prominent", dass sie wieder schwanger ist. "Wir freuen uns sehr! Mir geht's super und ich genieße die Schwangerschaft. Ich freue mich schon riesig auf meinen Babybauch", erzählte sie. Jetzt zeigt sie stolz ihre kleine Kugel...

Nina Bott: Schwanger mit Baby Nummer 3!

Ninas Bauch wird immer größer

Gerade urlaubt die Moderatorin mit ihrer Familie - und hält ihre Fans auf immer auf dem Laufenden. Auf ihrem neuesten Schnappschuss zeigt sie sich in einem knappen Bikini. Und auch der wachsende Babybauch ist darauf deutlich zu erkennen. Mittlerweile ist die werdende Mama in der 18. Schwangerschaftswoche.

Für Nina ist es das dritte Kind. Mit Manager und Freund Benjamin Baarz ist sie inzwischen seit sechs Jahren zusammen. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter: Luna. Aus ihrer Beziehung mit dem Kameramann Florian König brachte sie Sohn Lennox mit in die Beziehung.

Schwerer Schicksalsschlag

Lange war nicht klar, ob die Familie noch weiter wächst. "Mit 40 war ich mir nicht sicher, ob es nochmal klappt", erzählte sie "Bunte". "Vergangenes Jahr hatte ich eine Fehlgeburt in der achten Woche. Eine Erfahrung, über die leider nur wenige Frauen reden. Es sollte kein Tabuthema sein!" Für Nina war der traurige Verlust ein echter Schock! "Ich bin ein optimistischer Mensch, der an das Gute glaubt. Es hat sich unwirklich angefühlt. Trotzdem war ich gefasst, habe mir gesagt, dass es biologisch scheinbar nicht sein sollte. Der Embryo war wohl nicht lebensfähig." Ob sie deswegen ängstlicher ist? "Ich war froh, als ich über den Tag hinaus war, an dem es beim letzten Mal schiefging. Seit ich den Herzschlag gehört habe, bin ich total entspannt."