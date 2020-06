Nina Brandhoff: Sexuelle Belästigung!

Dieser Vorfall war jedoch noch nicht alles. Vor einigen Jahren sei sie sogar mit anzüglichen Fotos erpresst worden, so Brandhoff laut "Spiegel Online". Ein Fotograf "nötigte mich dazu, sexuelle Handlungen an ihm durchzuführen, und erpresste mich mit den Fotos um Geld", so die Schauspielerin.

Erst vor kurzer Zeit soll sie zudem folgenden Satz von einem Regisseur gehört haben: "Ich würde jetzt gern deine Brüste aus deinem Ausschnitt holen und daran herumspielen."