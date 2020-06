Nina Dobrev: Kino-Rolle im neuen "Triple XXX"-Film?

Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, soll Nina bald an der Seite von Vin Diesel (48) im neusten Teil der "Triple XXX"-Reihe über die Kino-Leinwände flimmern.

Die 26-Jährige und der Casting Director von "xXx: The Return of Xander Cage" befänden sich demnach in "fortgeschrittenen Gesprächen", so die Meldungen.

Im dritten Teil des Action-Sequels wäre Nina dann auch in prominenter Hollywoodgesellschaft: Neben Vin Diesel stehen auch Samuel L. Jackson und "Orange Is The New Black"-Star Ruby Rose auf der Besetzungsliste.

Tja, es scheint, als sei Nina Dobrev der Sprung von der Serien- in die Blockbuster-Liga nun endgültig gelungen!

Auf die endgültige Entscheidung über das Rollenangebot werden die Fans zum Glück auch nicht mehr allzu lange warten müssen - die Dreharbeiten in Toronto und auf den Philippinen beginnen bereits Ende Januar.