Nina Kristin & Anna Maria Zimmermann bei Promi Shopping Queen!

Zur Verfügung haben die vier Promi-Ladys 1.000 Euro pro Kopf.

Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann (25) beginnt den Shopping-Marathon. Schon im ersten Laden wird die ehemalige DSDS-Kandidatin fündig. Glamourös, traditionell und ganz in Weiß fühlt die Sängerin sich auf der sicheren Seite. Aber dann fällt ihr auf, dass sie die wichtigsten Accessoires vergessen hat. Zu einer echten Braut gehört schließlich auch etwas Blaues, etwas Geliehenes, etwas Neues und etwas Altes.

Wird Anna-Maria noch rechtzeitig alle Utensilien zusammen bekommen? Und wie wird das endgültige Urteil von Star-Designer Guido Maria Kretschmer ausfallen? Auf den ersten Blick konnte der Schlagerstar den Designer nicht von ihren Dress überzeugen: "Ich bin nicht begeistert von dem Kleid. Anna-Maria sieht aus wie ein Bonbon", mosert Guido.

Für It-Girl Nina Kristin (27) steht von Anfang an fest, wie ihr Kleid auszusehen hat. "Ein Märchen-Prinzessinnen-Kleid mit ganz viel Tüll muss es sein. Es gibt keine Alternative." Als Modeberater hat die Blondine "mieten, kaufen, wohnen"-Makler Marcel Remus im Schlepptau. Und als würde er ihr Glück bringen, wird Nina umgehend fündig. Der Haken an dem Ganzen ist nur leider, dass ihr Traumkleid deutlich über dem zur Verfügung stehenden Budget steht. 2.470 Euro soll das gute Stück kosten, aber das ehemalige Playboy-Model will es unbedingt haben. Wird sie ihren Willen durchsetzen können?

Und mit welchen Looks werden die Konkurentinnen Claudia Effenberg und Kristina Bach aufwarten? Claudia ist schließlich sehr erfahren beim Thema Hochzeit und auch Kristina Bach hat schon zweimal "Ja" gesagt. Sind die beiden dadurch im Vorteil?

Am 5. Mai 2013 um 20:15 Uhr strahlt VOX die Folge aus.