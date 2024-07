Nina Moghaddam: Mobbing-Eklat! Sie spricht über ihre traumatischen Erfahrungen

Glückliche, unbeschwerte Momente mit der Familie – das war das Thema der diesjährigen "Ernsting‘s Family"-Modenschau im Hamburger Luxushotel Atlantic, wo die Zeitschrift "CLOSER" die Moderatorin traf. Doch von einer unbeschwerten Kindheit konnte Nina nur träumen – sie wurde in der Schule wegen ihrer iranischen Herkunft heftig gemobbt, wie sie dem Blatt sichtlich angefasst verrät.

"Wenn ich daran denke, bekomme ich direkt wieder Gänsehaut. Ich war damals das einzige Kind in der Klasse, das dunkle Haare und dunkle Augen hatte. Das machte mich zur Zielscheibe für Anfeindungen." Sogar Lehrer machten sich über sie lustig. "Eine Erzieherin konnte oder wollte sich meinen Namen nicht merken, deswegen nannte sie mich immer 'Moghabaum'. Ein Geografie-Lehrer fand es lustig, mich 'Nina Mogadischu' zu nennen. Obwohl gerade er wissen müsste, dass die Hauptstadt von Somali absolut nichts mit meiner Herkunft zu tun hat."

Immer wieder, so Nina, wurde sie verprügelt und bespuckt. Und auch im späteren Leben sei es nicht wirklich besser geworden. "Am Anfang meiner Karriere wurde mir ans Herz gelegt, meinen Nachnamen zu ändern. Den könne sich keiner merken, hieß es", erzählt sie verärgert. "Ich kann nur hoffen, dass meine Kinder so etwas nie erleben müssen. Denn Rassismus hat in unserer Gesellschaft nichts mehr zu suchen!"

