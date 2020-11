Nina Moghaddam: Sie hat sich mit dem Coronavirus infiziert

Bei den Eltern angesteckt

"So fühlt es sich also an", klagt Nina und meldet sich aus dem Bett bei ihren Fans. Sie habe sich bei ihren Eltern angesteckt. "Da wir Symptome hatten, haben wir uns testen lassen und die Ergebnisse waren dann positiv. Ich wusste es ehrlich gesagt aber schon vorher."

So richtig fit ist die Moderatorin nämlich nicht. "Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Nase zu, husten, ich hab auch Schwindel", zählt sie auf. Jetzt muss sie sich erst einmal ausruhen und wieder zu Kräften kommen. Doch das passt ihren Kindern natürlich überhaupt nicht in den Kram. "Sie verstehen es nicht, sie wollen natürlich bespaßt, bespielt, unterhalten werden. Ich habe von Lenny heute bestimmt eine Million mal gehört: 'Mir ist langweilig'", berichtet sie grinsend. Doch sie weiß auch: "So ist das jetzt. Augen zu und durch!"

Mit diesen Maßnahmen kann man sich vor dem Coronavirus schützen: