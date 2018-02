Nina Moghaddam: Süße Hochzeits-News!

Nina Moghaddam stürzt sich nach ihrem Ehe-Aus im Sommer 2017 wieder voll ins Liebesleben! Zumindest scheint es, als wäre sie bereit dafür.

Im Gala-Interview spricht die 37-Jährige sogar schon wieder über Hochzeit: "Ich fand meine erste Hochzeit ganz toll. Und ich glaube das kann man auch nochmal toppen. Wenn der richtige Mann kommt, dann würde ich auch nochmal heiraten."

Nina Moghaddam: Sie verrät den Namen ihres Babys

Nina Moghaddam: "Eltern bleibt man bis zu seinem letzten Atemzug"

Klingt jedoch danach, als hätte Nina Moghaddam momentan noch keine neue Beziehung. Aber nicht etwa, weil sie der alten noch hinterherhängen würde - wie in folgender Antwort deutlich wird: "Also dass das noch ein Thema ist - das ist doch schon ewig her. Mir geht es super. Mir geht es wirklich toll."

Ihr Verhältnis zu Ex Dominik scheint nach wie vor in Ordnung zu sein. Zumindest kümmern sich beide liebevoll um den gemeinsamen Sohn Lenny: "Eltern bleibt man bis zu seinem letzten Atemzug und das werden wir auch für Lenny sein", so Nina. Und, dass es ihrem Kleinen gut geht ist doch am Ende auch die Hauptsache!