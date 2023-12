Nino de Angelo: Blöde Ausrede? Darum ist die Hochzeit geplatzt

"Das Glück ist zu mir gekommen", schwärmte Nino einst über seine Simone (47). Vier Ehe-Pleiten hat der Star schon hinter sich, beim fünften Mal sollte es für die Ewigkeit sein. Das Paar wollte seine Liebe an Ninos Jubeltag mit einer Sause in Las Vegas krönen. Die fiel nun allerdings aus – schon wieder! Ninos Begründung dieses Mal: Flugangst! "Bei der angespannten Weltlage möchte ich nicht in ein Flugzeug steigen. Ich habe keine Lust, vom Himmel geholt zu werden. Da feiere ich lieber mit meiner Simone in Italien und verschiebe die Hochzeit auf nächstes Jahr."

Wie bitte? Das klingt ziemlich weit hergeholt. Zumal die beiden ihre Trauung schon einmal verschoben haben, damals offiziell wegen der Corona-Pandemie. Könnte der wahre Grund vielleicht ein anderer sein? Fakt ist: Nino de Angelo steckt tief in den Schulden. Seine zweite Privatinsolvenz ist noch nicht abgeschlossen. Möglicherweise fehlt ihm einfach das Geld für eine Hochzeit in den USA.