Nino de Angelo: Er verkündet sein Karriere-Aus!

Für alle Nino de Angelo Fans ist diese Nachricht ein Schock! Wie jetzt bekannt wurde, verkündete der Schlagersänger sein Karriere-Aus! Er selbst bestätigte, dass er nie wieder Schlager singen will. Seine Anhänger sind erschüttert! Was ist der Grund für seinen plötzlichen Schlager-Ausstieg?

Nino de Angelo: Überraschende Hochzeits-News!

Nino de Angelo beendet Karriere

Wie Nino de Angelo jetzt bekannt gab, wolle er die Schlagerszene hinter sich lassen. So berichtet er gegenüber "Bild": "Ich werde nie wieder Schlager singen." Woher dieser plötzliche Sinneswandel kam, will der 54-Jährige nicht verraten. Vielleicht könnte es daran liegen, dass er die Schlagerszene verlogen findet. Nino ist der Meinung: "Die Branche ist verlogen und gleichgültig. In den großen Shows bei Carmen Nebel und Florian Silbereisen werden immer die gleichen Leute eingeladen. Die sind alle glatt wie ein Kinderpopo. Der Nachwuchs kriegt keine Chance, alles ist in Vollplayback. Da mache ich nicht mehr mit." Ehrlich Worte, die zeigen: Nino hat genug von der Schlagerwelt. Aber hat er einen "Plan-B"?

Nino de Angelo hat neue Pläne

Ganz von der Bühne will Nino allerdings nicht verschwinden. Wie er berichtet, will er sich jetzt mehr auf Swing-Musik konzentrieren. Auch eine Autobiografie soll in Planung sein. Nino beteuert: "Ich will mein altes Leben hinter mir lassen, alles in einem Buch niederschreiben. Es geht um Krebs, meine Bypässe, vier gescheiterte Ehen. Und meine Karriere. Meine Lebensbeichte!" Mal sehen, ob ihm das gelingt...