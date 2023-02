Nino de Angelo: "Es ist eine Strafe" - Seine Ärzte werfen das Handtuch!

Jetzt will er sich selbst therapieren

Beim "Antenne Bayern Sonntagsfrühstück" mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein spricht Nino de Angelo nun sehr offen über seine Lebenserwartung. Denn seine verschiedenen Krankheiten, mit denen er auch schon in der Vergangenheit zu kämpfen hatte, sind seiner Meinung nach die Strafe für die Dinge, die er im Leben falsch gemacht hat.

"Ich sehe es einfach so, wie es ist: Also es ist eine Strafe. Ich weiß, dass meine Lebenserwartung wahrscheinlich nicht so hoch ist, als wäre ich jetzt gesund durchs Leben gelaufen", resümiert er.

Sein neues Album "Gesegnet und verflucht" und das gleichnamige Buch seien dabei Teil seiner Therapie gewesen: "Nach vielen Versuchen bei Psychotherapeuten, die teilweise dann das Handtuch geworfen haben bei mir, habe ich angefangen, mich selbst zu therapieren", erzählt der Sänger. Sein Ziel ist dabei recht bescheiden. "Ich will nicht Multimillionär werden, ich will einfach nur glücklich sein. Ich träume von einem kleinen bäuerlichen Anwesen in Italien", sagt Nino. Und ist plötzlich voller Hoffnung.