Nino de Angelo: Ganz schlimme Neuigkeiten vor dem Jahreswechsel!

Im Juli hat Nino de Angelo einen Crash gebaut. Der Sänger fuhr mit seinem Wagen gegen eine Leitplanke – er hatte 1,76 Promille im Blut.

Für den Unfall unter Alkoholeinfluss muss sich Nino de Angelo nun verantworten, denn die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den „Jenseits von Eden“-Sänger erhoben. Er muss nun vor Gericht und er könnte sogar zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt werden, wie die „Bild“-Zeitung berichtet.

„Das zuständige Amtsgericht Achim hat noch keinen Termin zur Hauptverhandlung anberaumt“, erklärte Oberstaatsanwalt Marcus Röske in der „Bild“. Nino de Angelo wird Straßenverkehrsgefährdung vorgeworfen, da nicht in der Lage war, das Auto zu führen. „Irgendwie hat mich jemand überholt und ich bin dann schreckhaft rechts gefahren und auf die Leitplanke“, sagte Nino de Angelo damals nach dem Crash. Er selber bereut den Crash: „Wie ich schon einmal sagte, tut es mir aufrichtig leid. So etwas macht man nicht. Ich konzentriere mich jetzt auf meine Tour“, so Nino.