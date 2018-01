Nino de Angelo ist jetzt mit einem TV-Sternchen zusammen

Nino de Angelo hat es offenbar wieder so richtig erwischt! Nachdem er sich letztes Jahr endgültig von seiner On-Off-Liebe Marissa trennte und auch seine kurze Liason mit Schlagersängerin Jenny van Bree beendete. Schwebt Nino de Angelo jetzt wieder auf Wolke Sieben. Und seine neue Flamme ist keine Unbekannte!

Nino de Angelo knutscht mit Kate Merlan

Nino de Angelo hat sich nämlich ganz offensichtlich TV-Sternchen Kate Merlan geangelt. Die beiden feierten gemeinsam Silvester. Kate Merlan liefert selbst den Beweis!

Meine Lieben, Kommt alle gut ins Neue Jahr 2018 Lasst es ordentlich krachen#love Posted by Kate Merlan on Sonntag, 31. Dezember 2017

"Bild" liegen außerdem Bilder vor, auf denen Nino de Angelo und Kate Merlan wie zwei verliebte Teenager busseln. Hach!

Kate Merlan machte bei "Newtopia" mit

Wer sich Kate Merlan genau anschaut, dem dürfte die Dame auch bekannt vorkommen. Sie nahm bereits an der Show "Newtopia" teil und wird demnächst bei "Get The Fuck Out Of My House" mitmachen.

Für Nino de Angelo ist die tätowierte Beauty jetzt schon was ganz besonderes. "Er stellte sie den Leuten ganz stolz vor und erzählte: ‚Das ist die Frau meines Lebens‘. Er überlegt sogar, für sie nach Köln ziehen", so ein Partygast zu "Bild". Und weiter: "Die beiden treffen sich seit ungefähr sechs Wochen, haben bisher aber alles geheim gehalten. Der Silvesterabend war der erste öffentliche Auftritt zusammen." Der Sänger lässt eben nichts anbrennen...