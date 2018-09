Nino de Angelo: Liebes-Sensation! Er hat es selbst bestätigt

Nach der Trennung von seiner Ehefrau im vergangenen Jahr zeigte sich Nino de Angelo mit zahlreichen Frauen an seiner Seite. Zuletzt hatte er Beziehungen mit Jenny van Bree und Kate Merlan – geklappt hat beides nicht.

Nino de Angelo hat wieder eine Freundin

Das scheint ihm aber nichts auszumachen, denn Nino de Angelo hat mal wieder eine Neue und ist total verknallt. "Sie ist eine sehr bodenständige Frau. Sie drängt sich nicht in die Öffentlichkeit, wie manche meiner Ex-Frauen. Mit Simone will ich für immer zusammenbleiben", erklärt der Sänger in der „Bild“-Zeitung.

Im Gegensatz zu seinen anderen Freundinnen will sich Simone aber nicht in der Öffentlichkeit präsentieren und hält sich von Roten Teppichen fern. Eine Liebe für ewig? Ob es diesmal wirklich länger hält, bleibt abzuwarten. Die beiden sind aber immerhin schon in München zusammengezogen und blicken positiv in die Zukunft.