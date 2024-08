Nino de Angelo: Nach Ausraster -Jetzt muss er sich bei Familie Reim entschuldigen

Was ist denn da in ihn gefahren? Mit einer fiesen Attacke auf Marie (24), die Tochter von Matthias Reim (66) und Sängerin Michelle (52), hat Nino de Angelo (60) sich voll in die Nesseln gesetzt. Aus völlig banalem Anlass geht er auf die ganze Reim-Familie los und pöbelt: "Ihr habt doch einen an der Waffel! Die ganze Reim-Familie anscheinend."