Nino de Angelo: Schlimme Beichte! "Eigentlich müsste ich schon längst tot sein"

Dass Nino de Angelo bereits des Öfteren Probleme mit seinem Alkohol- und Drogenkonsum hatte, ist wohl nichts Neues. Doch mit dieser Aussage hat wohl niemand gerechnet!

Der Schlagersänger sorgte mit seinen Alkoholeskapaden immer wieder für Schlagzeilen. Und obwohl er an der unheilbaren Lungenkrankheit COPD leidet und sich bereits drei Bypass-OPs am Herzen unterziehen musste, hörte er bislang weder mit dem Rauchen, noch mit dem Trinken auf. Trotz mehrerer Versuche, verfiel er seiner Sucht immer wieder: "Das hat nicht geklappt, weil es mir langweilig wurde. Ich habe sechs Monate keinen Tropfen Alkohol getrunken und da habe ich mir gedacht, also nüchtern betrachtet war es manchmal besoffen besser. Ja, es ist auch so. Wenn alles im Maße geschieht, dann ist doch alles gut.", gab der Schlagersänger in der ARD-Show "Brisant" zu.