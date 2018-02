Nino de Angelo: Trennungs-Schock!

Das war wohl nix! Erst vor wenigen Wochen schwärmte Nino de Angelo in höchsten Tönen von seiner neuen Liebe Kate Merlan. Ein Partnertattoo zierte schon ihre Haut und auch eine Hochzeit war nicht ausgeschlossen,. Tja, und jetzt ist der Schlagerstar plötzlich wieder Single....

Nino de Angelo: Überraschende Hochzeits-News!

Nino de Angelo: Trennung statt Hochzeit

"Ich bin wieder Single!" Mit dieser Beichte gegenüber "Bild" überraschte Nino de Angelo wirklich alle! Doch was ist aus der "großen Liebe" geworden? "Man ist anfangs immer so euphorisch und sagt da sehr viel, wenn man gefragt wird. Doch eigentlich will ich nicht heiraten und auch keine Kinder mehr. Ich will mein Single-Leben genießen. Ich muss mich ehrlich gesagt um mich selber kümmern", begründet Nino de Angelo die Trennung.

Nino de Angelo und Kate Merlan: Freundschaftliche Trennung?

Ebenso überraschend wie die Beziehung von Nino de Angelo und Kate Merlan, kommt jetzt eben auch die Trennung. Doch der Musiker selbst weiß, dass er es einfach zu eilig hatte. "Das ging auch alles viel zu schnell. Man kann einfach nicht von einer Beziehung in die nächste stürmen. Nach einiger Zeit fragt man sich dann doch: Ist es das denn wirklich? Und dann ziehe ich lieber die Notbremse. Aber ganz freundschaftlich", resümiert er im Gespräch mit "Bild".

Man darf gespannt sein, wie lange Nino de Angelo diesmal wirklich Single bleibt...