Nola-Funk-Legende Art Neville ist tot!

Große Trauer in der Musikwelt! Nola-Funk-Legende Art Neville ist im Alter von 81 Jahren am vergangen Montag verstorben. Seine Freunde und Familie trauern um die Musiklegende!

Nola-Funk-Legende Art Neville ist friedlich eingeschlafen

Wie durch den Manager von Art Neville gegenüber "TMZ" bestätigt wurde, schlief der 81-Jährige am Montag friedlich neben seiner Frau ein. Schon in den vergangen Jahren hatte der "House on The Hill"-Interpret mit seinem schlechten Gesundheitszustand zu kämpfen. Nun schloss der Musiker für immer seine Augen. Neben seiner Frau hinterlässt Arthur die drei gemeinsamen Kinder Arthel, Ian und Amelia.

Art Neville entstamm einer der bedeutendsten Musik-Familien aus New Orleans

Seinen großen Durchbruch erlangte Art Neville durch seine Zusammenarbeit mit , Labelle und Lee Dorsey. Des Weiteren entstammte Art aus einer der bedeutendsten Musik-Familien aus New Orleans - den Neville Brothers. Der 81-Jährige prägte die Nola Funk-Szene nachhaltig. Wann eine Trauerfeier zu Ehren des 81-Jährigen stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

