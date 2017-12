Norbert Rier: Nach Herz-OP alle Termine abgesagt!

Ein Schock für alle Fans der „Kastelruther Spatzen“! Am 29. November startete die Tournee der Musikgruppe, doch einer war wider Erwarten nicht dabei: Norbert Rier. Der 57-jährige wurde vor einigen Wochen am Herzen operiert. Doch eigentlich hieß es, dass er spätestens bis zum Tourneestart wieder fit sei und auftreten könne. Scheint ganz so als sei dieser Plan nicht aufgegangen. Dem Volksmusiker geht es schlechter als erwartet.

Herz-OP! Große Sorge um "Kastelruther Spatzen"-Star Norbert Rier

„Ich habe gedacht, ich könnte schon früher wieder Musik machen und auf die Bühne gehen“, gesteht Norbert Rier. „Aber leider ist es mir nicht möglich, da ich noch auf der Reha bin. Ich muss mir Zeit nehmen und mich erholen, damit ich wieder fit und gesund werde.“ Nach einer verschleppten Grippe wurden bei ihm verkalkte Herzklappen festgestellt. Als sich sein Zustand verschlechterte, musste er sich einer Not-OP unterziehen. Die Herbst-Tournee der „Kastelruther Spatzen“ wurde aus diesem Grund abgesagt. Zwar hat Norbert die OP gut überstanden, doch er muss sich noch weiterhin schonen.

Während der aktuellen Tournee springt nun also sein 32-jähriger Sohn für ihn ein. Alexander ist selbst Sänger und tritt jetzt gemeinsam mit der Band seines Vaters auf, um die Lücke auf der Bühne zu füllen. Auch wenn er frischen Wind in die Musikgruppe bringt, hoffen die Fans natürlich, dass es sich dabei bloß um eine vorübergehende Lösung handelt und es Norbert schon bald wieder besser geht.