Norman Hunter: Fußball-Star stirbt nach Corona-Infektion

Schon in jungen Jahren spielte Norman Hunter voller Leidenschaft Fußball. Nun ist der ehemalige Profi tot.

Norman Hunter ist tot. Wie sein ehemaliger Verein verkündet, starb der britische -Star am frühen Freitagmorgen an den Folgen einer Corona-Infektion.

Freunde und Kollegen nehmen Abschied

„Leeds United ist am Boden zerstört, seit wir erfahren haben, dass die Klub-Ikone Norman Hunter im Alter von 76 Jahren verstorben ist", lässt der Sportverein Leeds United über einen Sprecher verkünden. „Er hinterlässt ein großes Loch in der Leeds-Familie. Unsere Gedanken sind in dieser schwierigen Zeit bei Normans Familie und Freunden.“

Der ehemalige Profisportler hinterlässt seine Frau Susanne und die gemeinsame Tochter Claire.

