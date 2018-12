Norman Langen: Das Baby ist da

Reddit this

Am Sonntag ist ihr kleiner Sohn auf die Welt gekommen und die beiden frischgebackenen Eltern könnten nicht stolzer sein.

Norman Langen: Erstes Babyfoto

Und weil Norman Langen sein Glück mit allen teilen will, postet er auch gleich das erste Babyfoto bei . "Hey meine Lieben, wir können unser Glück noch gar nicht fassen und unsere Gefühle kaum beschreiben, deshalb nur einen kurzen Post von mir... Unser kleiner Mann hat gestern um 15h endlich das Licht der Welt erblickt... Ab jetzt heißt es wenig Schlaf und dafür ganz viel Liebe", so Norman zu dem Familien-Schnappschuss.

Norman Langen: Das Familienglück ist perfekt

Lange Zeit haben Norman Langen und seine Verena versucht schwanger zu werden. In diesem Jahr hat es dann endlich geklappt. "Als der positiv war, hat sie mir die frohe Botschaft: 'So sieht ein werdender Vater aus!' auf den Badezimmerspiegel geschrieben", so der Schlagerstar damals.