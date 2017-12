Norman Langen & seine Verena: Baby-News zum 1. Hochzeitstag

Vor einem Jahr gaben sich Norman Langen und seine Verena das Jawort. Jetzt zog der Schlagersänger Bilanz. Also in unserer Beziehung hat sich so eigentlich kaum etwas verändert. Man hat ein noch größeres Wir-Gefühl entwickelt und ist in einigen Situationen geerdeter als normale Paare", erklärte der Norman gegenüber "Das neue Blatt".

DSDS-Star Norman Langen: So schön war seine Hochzeit!

Die ersten Ehe-Monate hat das Paar gut überstanden. "Ja, wir können kaum genug davon bekommen. Es ist schön, sagen zu können: 'Darf ich meine Ehefrau vorstellen?'", freut sich Norman Langen.

Das Paar freut sich über tolle Neuigkeiten

Und auch beruflich läuft es bei dem DSDS-Star bestens. "Wir sind glücklich, dass ich einen Job auf dem Kreuzfahrtschiff 'Mein Schiff 3' ergattern konnte und somit für drei Auftritte mit meinem Schatz zwei Wochen lang in der Karibik unterwegs sein werde", verrät er.

Und wie steht es um Ihre Babyplanung? "Ja, die ist noch voll im Gange, aber es sollte wohl noch nicht klappen, damit mein Schatz auf der Kreuzfahrt auch noch ein paar Cocktails schlürfen kann", so der Sänger lachend.

Wer weiß - vielleicht verkünden die beiden also 2018 wunderbare Baby-News...