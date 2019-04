Oana Nechiti: Bedeutet das ihr "Let's Dance"-Aus?

Verabschiedet sich etwa komplett vom "Let's Dance"-Parkett?

Nach ihrer diesjährigen Auszeit in der beliebten -Show sorgen diese Worte der Tänzerin für Wirbel bei den Fans...

Oana Nechiti: Sie bedankt sich für ihre Zeit bei "Let's Dance"

Fans von Oana Nechiti dürften diese RTL-Saison mit einem lachenden und einem weinenden Auge verfolgt haben: Zum ersten Mal ergatterte die schöne Tänzerin einen Juroren-Sessel bei " ", legte dafür ihren Job bei "Let's Dance" allerdings auf Eis.

Während RTL-Zuschauer sich bereits auf Oana Nechitis Rückkehr zur beliebten Tanz-Show freuten, erinnerte sich die 31-Jährige jetzt in einem emotionalen Post auf an ihre Zeit in der RTL-Sendung zurück und deutete ihren Abschied von dem Format an.

Auf ihrem Account schrieb die RTL- am Ende eines nostalgischen Textes:

"Jahre lang wollte ich Let’s Dance gewinnen, aber obwohl ich noch nie den Pokal bekommen habe habe ich viel mehr als das mitnehmen können. Eine Zeit die mir keiner mehr nehmen kann. Liebe LET’S DANCE und Let’s Dance Kollegen DANKE euch für diese wunderbare Jahre!!!"

Klar, dass da auch bei den Followern von Oana gleich die Alarmglocken läutete:

"Wieso klingt das so nach Abschied?", fragte ein User besorgt, "Aber nächstet Jahr machst du wieder bei Let's Dance mit oder?", hoffte ein anderer.

Zumindest die DSDS-Fans unter den Anhängern der Tänzerin dürften sich jetzt jedoch freuen - so offenbarte Oana Nechiti erst gestern, dass sie auch im kommenden Jahr neben in der Jury sitzen wird!