Oana Nechiti: Diese Worte gehen unter die Haut!

Mit ihrer positiven Art kommt bei ihren Fans richtig gut an. Kein Wunder: Sie hat immer ein Lächeln auf den Lippen und liebt es, andere Menschen zu motivieren.

Oana Nechiti: "Let's Dance"-Comeback!

Rührende Worte

Doch die DSDS-Jurorin weiß, dass es auch mal schlechte Tage gibt. Auf ihrem -Account macht sie nun darauf aufmerksam, dass diese nun einmal zum Leben gehören.

„Positive vibes only? Human vibes only! Die Sehnsucht nach Positivität auf Dauerschleife sollten wir meiner Meinung nach als das verstehen, was sie ist – ein Hilferuf. Es ist nicht immer alles toll. Und so zu tun, als wäre es das, hilft nicht“, so Oana. „Das Leben ist nicht nur hell. Und gewiss auch nicht nur dunkel. Es ist ein Mischmasch, ein unvorhersehbares Auf und Ab. Es ist bunt, genauso wie die Emotionen, die es in uns hervorruft.“

Für ihre weisen Worte erhält die 32-Jährige viel Zuspruch von ihren Fans und Promi-Kollegen. „Und genau das ist eine Sache, die ich sehr an dir schätze. Dass du genau solche Themen, sowie auch andere Themen, die sehr wichtig sind, ansprichst. Themen, die auch leicht in Vergessenheit geraten oder einfach viel zu selten besprochen werden“, schwärmt ein Follower.

