Oana Nechiti: DSDS-Aus? Es wird bereits über ihre Nachfolge verhandelt!

Damit haben die Fans von definitiv nicht gerechnet! Obwohl die Beauty als Jurorin bei DSDS absolute Mega-Erfolge feierte, soll momentan über eine neue Jury für das kommende Jahr verhandelt werden!

Dieter möchte Oana behalten

Wie berichtet, würde er Oana gerne weiterhin an seiner Seite am Jurorenpult sitzen haben. Doch auch dem Pop-Titan sind dabei die Hände gebunden. So erklärt er gegenüber "Bild": "Es wird darüber beraten neue Leute in die Jury zu holen, aber es steht, soweit ich weiß, noch nichts fest. Ich hätte Oana gerne wieder als Kollegin dabei." Oh je! Obwohl noch nichts entschieden ist, soll bereits nach einer Nachfolge für Oana gesucht werden. Und was sagt die Tänzerin dazu?

Onana nimmts gelassen

Auch wenn es für Oana aktuell sicherlich eine schwierige Zeit ist, lässt sich die Tänzerin von der -Entscheidung nicht unterkriegen. So erklärt sie selbstsicher: "Lassen wir alle erst mal rumlabern." Wie es für Oana und DSDS wohl weitergeht? Wir können definitiv gespannt sein! Bleibt nur zu hoffen, dass sich Oana ihre entspannte Haltung zu dem Thema weiterhin beibehält!

