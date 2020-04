Oana Nechiti: "DSDS"-Schock! Steigt sie jetzt aus?

Reddit this

Müssen wir in der nächsten Staffel von "DSDS" etwa auf Oana Nechiti verzichten? Die Fans haben einen bösen Verdacht...

Vor rund einer Woche wurde Ramon Roselly zu Deutschlands neuen Superstar gekürt! Die Jury um , , und war hin und weg von dem Schlagersänger. Doch wer wird in der nächsten Staffel die Kandidaten beurteilen? Dass Poptitan Dieter Bohlen weiterhin dabei ist, steht außer Frage. Florian Silbereisen wird sich nächstes Jahr jedoch wieder auf seine eigenen Shows konzentrieren, wie Dieter kürzlich auf seinem -Account verriet. Macht jetzt etwa auch Oana ihren Platz frei?

Oana Nechiti: Sie bricht endlich ihr Schweigen über Xavier Naidoo!

Steigt Oana Nechiti bei "DSDS" aus?

Kurz nach dem Finale schrieb Oana auf Dieters Instagram-Seite: "Es war sooo schön! Danke fürs Vertrauen und für zwei wunderbare Jahre, in denen ich von dir so viel lernen konnte." Worte, die verdächtig nach einem Abschied klingen! Das finden zumindest die Fans. "Ist die Jury nächstes Jahr anders?", hakte ein Follower. Eine Antwort gab Oana bisher nicht. Und auch Sender hüllt sich über die Jury-Besetzung für nächstes Jahr in Schweigen. Ob Oana wirklich nicht mehr dabei ist, werden wir wohl erst später erfahren...

Ist Florian Silbereisen frisch verliebt? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: