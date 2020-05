Oana Nechiti & Erich Klann: Baby Nummer 2! Jetzt ist es raus

Reddit this

Seit über zehn Jahren ist mit ihrem Verlobten Erich Klann happy. Mittlerweile sind sie sie stolze Eltern des kleinen Nikolas. Doch der soll kein Einzelkind bleiben...

Oana Nechiti spricht über Baby Nummer 2

Oana und Erich wünschen sich über alles ein zweites Kind. "Eine einzige Sache gibt’s, mit der ich noch nicht ganz zufrieden bin in meinem Leben, und das ist, dass wir nur ein Kind haben und noch keine zwei. Ich wünsche mir für meinen Sohn, dass er das hat, was ich mit meiner Schwester habe. Das ist einfach so viel wert", verrät Oana jetzt im Interview mit der "BILD"-Zeitung.

Oana Nechiti & Erich Klann: Trauriges Ehe-Drama!

Muss Oana Nechiti ihren Juyrplatz räumen?

Bisher fehlte den beiden einfach die Zeit. Doch wird sich das bald ändern? Angeblich steht Oanas "DSDS"-Job auf der Kippe. Sender soll bereits über eine Nachfolgerin nachdenken. Doch Poptitan steht hinter der Tänzerin: "Es wird über neue Gesichter diskutiert, aber so weit ich weiß, steht das noch nicht fest. Ich würde mit Oana gerne weiter arbeiten." Mal sehen, wann die finale Entscheidung getroffen wird...

