Seit fast zehn Jahren sind Oana Nechiti und Erich Klann ein Paar. Die beiden sind sogar verlobt. Doch eine Hochzeit fand bisher nicht statt. "Zum einem liegt es an den bürokratischen Sachen. Und wir haben jetzt gerade einfach keine Zeit", erklärte Erich noch kürzlich im Interview mit . Oder sind die beiden etwa längst vor den Altar getreten?

Oliver Geissen: "Oana ist deine Ehefrau!"

Grund zur Spekulation ist eine Aussage in der letzten " "-Mottoshow. Erich tanzte mit Kandidatin Alicia über die Bühne, während Oana den beiden vom Jurypult aus zuschaute. Nach dem Auftritt ließ Moderator die Bombe platzen: "Deine Ehefrau, vielleicht wussten sie es, vielleicht auch nicht, sitzt bei uns in der Jury. Oana ist deine Ehefrau!" Ähhh, Moment mal! Haben wir da etwa was verpasst?

Oana Nechiti: Bedeutet das ihr "Let's Dance"-Aus?

Heimliche Hochzeit? Oana spricht Klartext

"Ne, eine Ehe hat nicht unbedingt nur mit Dokumenten zu tun. Ich kann meinen Mann nicht anders vorstellen als: 'Hallo Olli, darf ich dir meinen Mann vorstellen?'", erklärte Oana nach der Show. Heißt: Offiziell sind die beiden noch nicht verheiratet. Ringe haben die beiden aber schon. "Ich habe sogar einen Ehering tätowiert. Den kann ich schon mal nicht abmachen, möchte ich aber auch nicht." Es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, wann die Hochzeitsglocken läuten...