Oana Nechiti & Erich Klann: Hochzeit auf Eis?

Oana Nechiti und Erich Klann sind ein echtes Traumpaar. Seit über zehn Jahren sind die beiden zusammen. 2012 kam der gemeinsame Sohn Nikolas auf die Welt. Zwei Jahre später hielt Erich um die Hand seiner Oana an. Die beiden haben sogar ein Partner-Tattoo am Ringfinger. Trotzdem haben die beiden immer noch nicht "Ja" gesagt...

Daran scheitert die Hochzeit von Oana und Erich

Haben die Turteltauben etwa ihre Hochzeit auf Eis gelegt? "Wir wollen unbedingt heiraten. Das wird immer mehr", stellte Oana jetzt im Interview mit klar. Doch was ist dann das Problem? "Zum einem liegt es an den bürokratischen Sachen. Und wir haben jetzt gerade einfach keine Zeit", erklärte Erich. Immerhin tanzt er gerade mit Läuferin übers "Let's Dance"-Parkett. Sie sitzt in der Jury bei " ".

Spontane Hochzeit in Las Vegas?

Trotzdem hat Erich schon eine Idee für die Trauung. "Ich könnte mir auch einen schnellen Trip nach Las Vegas vorstellen. Eine ganz spontane Heirat. Es kann sein, dass unsere Familien dann irgendwann ein Hochzeitsfoto von uns bekommen", verriet er kürzlich im Interview mit "Closer". Vielleicht ist es ja tatsächlich schon dieses Jahr soweit. Nach dem großen "Let's Dance"-Finale im Juni hätten die beiden ja theoretisch Zeit...