Oana Nechiti & Erich Klann: Jetzt lässt ER die süße Bombe platzen!

und Erich Klann sind seit über zehn Jahren unzertrennlich! 2012 kam der gemeinsame Sohn Nikolas auf die Welt. Wenig später hielt Erich um die Hand seiner Oana an. Doch die Hochzeit fand bisher noch nicht statt...

Oana Nechiti und Erich Klann sind schwer beschäftigt

Warum Oana und Erich noch nicht vor den Altar getreten sind? "Zum einem liegt es an den bürokratischen Sachen. Und wir haben jetzt gerade einfach keine Zeit", erklärte Erich kürzlich gegenüber . Oana saß bis vor kurzem in der Jury von " ", er fegt derzeit mit Ilka Bessin übers "Let's Dance"-Parkett. Die beiden können sich nur einen Tag in der Woche sehen.

Erich Klann & Oana Nechiti: Süßes Familien-Geständnis!

Erich Klann lässt die süße Bombe platzen

Doch auf Eis liegen die Hochzeitspläne deswegen nicht. Im Gegenteil! Erich will vor seiner Traumfrau sogar nochmal auf die Knie gehen. "Ich glaube, ich müsste Oana dadurch, dass das so lange her ist, nochmal fragen, ob sie mich heiraten wollen würde", verrät er jetzt im Interview mit "Exclusiv". Mal sehen, wann es soweit ist…

